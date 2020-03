Zeilduo Berkhout-Zegers ontvlucht Spanje in chaos en stress na afgelast WK in 470-klasse

Hilversum – Terwijl politiek leiders en medische experts bij herhaling benadrukken dat paniek voorkomen moet worden, hebben de Nederlandse zeilsters Lobke Berkhout en Afrodite Zegers nadrukkelijk ondervonden hoe de coronacrisis in een mum van tijd chaos en wanorde kan scheppen.

Het duo was op het Spaanse eiland Mallorca waar vandaag het WK zeilen in de 470-klasse had moeten beginnen. Maar het liep allemaal anders. Vanwege het coronavirus is in Spanje de noodtoestand van kracht, met als gevolg dat het WK zeilen werd afgelast en alle zeilers halsoverkop het land moesten verlaten. Met zeilboten en al.

Berkhout en Zegers beleefden een tumultueuze thuisreis met stress op het strand, volle veerboten en een defecte auto. Inmiddels zijn beiden veilig thuis en kunnen ze via Skype verslag doen. Een reconstructie van vier heftige dagen. (NOS)