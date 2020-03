Individueel uitvaren op zee door pleziervaart in België nu ook verboden

Brussel – Gisteren heeft de Belgische ‘FOD Mobiliteit en Vervoer’ een verduidelijking gepubliceerd van de sinds 14 april van kracht zijnde maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in België af te remmen. Hiertoe behoort ook een verbod op de pleziervaart op zee en het beoefenen van brandingsporten.

Er mag niet aan pleziervaart gedaan worden op zee (zowel privé als bedrijfsmatig, zowel individueel als in groep) binnen de Belgische territoriale wateren van de Noordzee. Het beoefenen van brandingsporten (individueel en in groep) is verboden in de Belgische territoriale wateren van de Noordzee.

Waarom ook het individueel uitvaren met één boot nu verboden is, wordt niet uitgelegd. (Nauticlink, mobiliteit.belgium.be)