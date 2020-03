Nieuwe lichte krachtige elektrische buitenboordmotor ePropulsion Spirit 1.0 ‘Plus’ met een vermogen van 1275W of 3 à 4 PK bij AVA Marine

PERSBERICHT

Makkum – AVAMarine levert vanaf juni een nieuwe krachtige elektrische buitenboordmotor. Naast de standaard 1000W ePropulsion, die al enkele jaren verkrijgbaar is, heeft fabrikant e-Propulsion uit China nu een ‘PLUS’ versie ontwikkeld met een vermogen van 1275 W.



De ePropulsion Spirit 1.0 ‘Plus’ is een lichtgewicht elektrische buitenboordmotor met een geïntegreerde maar toch afneembare accu. De nieuwe ‘PLUS’ uitvoering heeft een 25% hogere capaciteit dan de standaard Spirit 1.0 en daarmee een groter bereik.

De ePropulsion Spirit 1.0 ‘Plus’ is geschikt voor de voortstuwing van alle boten tot 1,5 ton. Er zijn drie verschillende staartlengtes leverbaar: extra kort (rubberboten), kort (toer-visboten) en lang voor bijvoorbeeld zeilboten. De motor is voorzien van een eenvoudig te demonteren 1275W onzinkbare lithium-polymeer accu. Het vermogen hiervan is te vergelijken met 3 à 4 PK.

De Spirit 1.0 Plus wordt als een compleet pakket geleverd: de stuurhandel is voorzien van een multifunctioneel display (met relevante verbruiksgegevens), schroef, oplader en intelligente sleutel.

Alle onderdelen van de ePropulsion zijn apart leverbaar, net als de batterij die eenvoudig los te koppelen is. Zo verdubbelt men het vaargebied door er een tweede batterij bij te kopen. De ePropulsion Spirit 1.0 ‘Plus’ is vanaf eind mei 2020 leverbaar en heeft een adviesverkoopprijs van € 1.899,00.

Voor meer informatie shop.avamarine.nl