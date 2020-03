Beneteau neemt ‘uitzonderlijke maatregelen’ en legt productie in Frankrijk en Italië tijdelijk geheel stil

Saint Gilles Croix De Vie (F) – De Beneteau-fabrieken in Frankrijk en Italië zijn tijdelijk volledig stilgelegd vanwege de Covid-19 epidemie. De productie-eenheden in Polen en in de VS werken op halve kracht. “Wij doen dit om onze medewerkers optimaal te beschermen en om zodra het kan de productie weer zo snel mogelijk te kunnen hervatten,” aldus Beneteau-baas Jérôme de Metz.

Het Beneteau-aandeel bereikte de afgelopen dagen met een verlies van zo’n 50% een dieptepunt, de laagste waarde sinds 2006. De presentatie van de toekomstplannen, gepland voor 29 april a.s., zijn uitgesteld tot een latere datum. (Nauticlink, Groupe Beneteau)