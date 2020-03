Zeilschool Pean start online zeillessen om verveling tijdens het corona-thuiszitten te voorkomen

Persbericht

NES-AKKRUM- Door de coronacrisis heeft ook Pean natuurlijk contact met haar klanten. Veel ouders van cursisten van zeilschool Pean geven aan dat het niet makkelijk is om hele dag thuis te zijn met je kinderen, zeker in combinatie met hun eigen thuiswerkverplichting. Met name de middagen, als de online schoollessen zijn afgelopen, ervaren veel ouders de onzekerheid over hoe hier als ouder mee om te gaan.

Zeilschool Pean komt hen daarom tegemoet met een reeks online zeillessen. Leer alvast zeilen vanuit je huiskamer, om zo extra goed voorbereid aan de zomer te beginnen. Pean biedt zoals altijd graag een veilige, leuke en leerzame activiteit!

Wij zijn tijdens onze zomerzeilkampen gewend om een verantwoorde activiteit te bieden als kinderen vrij zijn van school en ouders moeten werken. De online zeillessen vervullen nu dezelfde functie. De lessen worden live gegeven vanaf zeilschool Pean door ervaren instructeurs. Kinderen kunnen tijdens de les vragen stellen en zelfs thuis mee doen!

‘Wij vinden het natuurlijk belangrijk dat kinderen actief zijn als er geen school is; nu de scholen dicht zijn, bieden we graag onze lessen aan voor een breed publiek’, zegt Rienk de Jonge mede-eigenaar van zeilschool Pean.

De instructeurs van Pean zijn veelal oud-cursisten die nu een studie volgen, ook die instructeurs zijn veelal vrij van studie, werk of school deze weken. ‘Thuis in de stad waar ik woon is nu niks te doen, daarom ben ik blij dat ik op deze manier kinderen wat kan leren en een leuke middag kan bezorgen’, zegt Stephanie, sinds 5 jaar instructeur bij Pean.

Hoe werkt het?

Kinderen of ouders kunnen zich aanmelden voor de lessen op: www.pean.nl/online-zeilles/

Op deze pagina, per mail en WhatsApp wordt het lesprogramma gedeeld. Het lesprogramma voor de komende dagen is als volgt:

Donderdag 19 maart om 15:00 Hoe begin ik met zeilen in de Pico?

Geschikt voor kinderen van 12-17 jaar. Een introductie op zeilen in de Pico met o.a. hoe tuig ik de boot op, welke onderdelen heeft de boot, waar zit ik in de boot en hoe ga ik overstag.

De lessen duren 45 minuten en deelnemers kunnen tijdens de les vragen stellen aan de instructeurs via de chat.

Verder staan nu op het programma:

Zaterdag 21 maart om 15:00: Introductieles surfen

Geschikt voor 12-15 jaar.

Maandag 23 maart om 15:00: De optimist – het water op!

Geschikt voor 8-12 jaar.

Woensdag 25 maart om 15:00: De optimist – het vervolg

Geschikt voor 8-12 jaar.

Donderdag 26 maart om 15:00: Hoe begin ik met zeilen in de valk?

Geschikt voor 12-15 jaar.

Meer informatie www.pean-zeilschool.nl