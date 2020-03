Algemeen verbod op pleziervaart door Franse overheid moet overbelasting Covid-19 hulpdiensten voorkomen

Frankrijk – Langs de hele kust van Frankrijk en ook elders in het land geldt in verband met de corona-epidemie in elk geval tot 31 maart een verbod om uit te varen en een verbod op watersporten.

Franse burgers mogen sowieso al hoogstens hun huis uit om naar het werk te gaan (als thuiswerken geen optie is), om boodschappen te doen (eventueel voor derden), en om hun huisdier uit te laten of individueel hun conditie op peil te houden (mits niet te ver van huis). Op overtreding geldt een boete van 135 tot 375 euro.

Het verbod op watersporten dient om te voorkomen dat men in geval van nood een beroep zou doen op de al overbezette hulpdiensten. (Nauticlink, Préfecture Maritime Atlantique, Manche, Méditerranée)