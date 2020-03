KNRM organiseert zich op continuïteit tijdens de corona-epidemie

IJmuiden – De corona-epidemie beheerst het dagelijks leven van iedere Nederlander. Maar wat betekent het voor de KNRM als hulpverleningsorganisatie om met zo’n pandemie om te gaan? De KNRM volgt de lijn van de overheid (RIVM) bij de aanpak om de verspreiding van het coronavirus te remmen en geeft daarnaast een duidelijk handelingspersectief voor de vrijwilligers.

Naast de standaard maatregelen die voor iedereen gelden in Nederland worden binnen de eigen organisatie de nodige zaken opgepakt. Zo is er een groep medewerkers die voortdurend werkt aan het continuïteitsplan, met de stappen die de KNRM moet nemen. Dat gaat over hoe wij als KNRM voorkomen dat reddingstations uitvallen door besmettingen, en wat wij gaan doen als dat wel gebeurt.

Voor het reddingwerk op het water is het van het grootste belang dat de reddingstations inzetbaar blijven met voldoende bemanningsleden voor de reddingboten. De continuïteit van onze hulpverlening moet zo lang mogelijk gegarandeerd blijven.

Voor de vrijwilligers van de KNRM is een duidelijk handelingsperspectief gemaakt. Dat geeft antwoord op vragen over hoe te handelen in het dagelijkse KNRM-hulpverlenerswerk in relatie tot het virus. Dit handelingsprotocol biedt een leidraad voor de huidige situatie en wordt aangepast waar nodig. (KNRM)