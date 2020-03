Booteigenaren bereiden zich ondanks alles voor op nieuw vaarseizoen

Drimmelen – Jachthavens maken zich op voor een nieuw seizoen. In deze onzekere coronaperiode maken eigenaren hun boten toch maar klaar voor de vaart. De eerste zonnige lentedagen laten de jachthavens langzaam uit hun winterslaap ontwaken. Sommige booteigenaren zijn er al vroeg bij en maken hun vaartuigen alvast gereed voor de eerste tochten van het jaar.

In jachthaven Biesbosch in Drimmelen zet Casper de Lange (47) uit Eindhoven het grootzeil op zijn schip. Over twee weken vaart hij naar de haven van Burghsluis op het Zeeuwse eiland Schouwen-Duiveland. ,,In de wintermaanden ligt de boot hier. Ik kan alleen verder richting Eindhoven varen als ik de mast eraf haal, maar dat hoeft voor mij niet.‘’ (BN/deStem)