Kerngezonde Nederlandse schipper plezierjacht overlijdt in Frankrijk aan coronavirus, zijn vrouw in quarantaine

PRINSENBEEK – Wat een mooie vakantie op de boot in Zuid-Frankrijk had moeten worden is voor het Limburgse echtpaar Gelissen geëindigd in een afschuwelijk drama. Dochter Aymie moest, thuis in Prinsenbeek, volkomen machteloos vernemen hoe haar vader aan de gevolgen van het coronavirus overleed terwijl haar moeder in quarantaine lag en nog ligt.

Eenmalig doet Aymie haar verhaal, om Nederland te wijzen op de ernst van het virus, dat zoveel slachtoffers maakt. ,,Het maakt verdrietig dat er nog steeds mensen zijn, die denken dat alles wel meevalt en de regels aan hun laars lappen. Voor ons is de urgentie met betrekking tot de maatregelen in Nederland meer dan duidelijk. Neem ze serieus, wees solidair met anderen en bescherm onze samenleving.’’

Behoorlijk grieperig

Haar ouders keken uit naar een heerlijke vakantie met de boot in Frankrijk. Eerst nog een weekje oppassen op de drie kleinkinderen in Prinsenbeek, terwijl Aymie en haar man carnaval vierden. ,,Na hele fijne dagen zijn ze donderdag met vliegtuig naar Zuid-Frankrijk gevlogen. Daar stapten ze op de boot. Mijn moeder was die dag al behoorlijk grieperig. De dagen daarna is ze erg ziek geweest op de boot.’’ (De Gelderlander)