Cobb Cobble Stones voor een veilige barbecue aan boord nu weer online en ‘corona-safe’ te bestellen bij Bootschappen.nl

PERSBERICHT

Alkmaar – Na ruim een jaar van afwezigheid zijn de Cobb Cobble Stones weer leverbaar voor iedere watersporter en kampeerder. Geen problemen meer met aanmaak blokjes: gewoon grillen.

Veel mensen hebben het afgelopen anderhalf jaar last gehad van het leveringsprobleem van de Cobb Cobble Stones. Productieeisen en productieproblemen lagen hieraan ten grondslag. Toch zijn ze nu eindelijk terug van weggeweest en kunt u deze zomer weer zorgeloos grillen, bakken, koken op uw Cobb barbecue.

Kwalitatief is er niks veranderd aan de stenen. Aangestoken in een mum van tijd zonder lastige aanmaakblokjes en met een lange brandduur. Per stuk verpakt in een handige doos van zes stuks.

Steeds meer winkels sluiten in verband met de coronacrisis tijdelijk hun deuren. U kunt de Cobble Stones nu veilig en snel online bestellen op Bootschappen.nl. U betaalt voor een doos Cobb Cobble Stones nu slechts 14,50 incl. BTW.

PostNL bezorgt de producten en houdt alle veiligheidsmaatregelen in acht, waardoor u op een veilige manier uw pakketje aan boord of thuis geleverd krijgt.

Meer informatie www.bootschappen.nl