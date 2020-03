Nederlandse zeezeilers in Caribisch Gebied vragen minister toegang tot havens Benedenwindse Eilanden gedurende orkaanseizoen

Den Haag – Ongeveer honderd Nederlandse zeiljachten varen momenteel rond in de Cariben. Helemaal zorgeloos gaat dit niet. Integendeel, de eigenaren vrezen dat door de huidige reisbeperkingen vanwege het coranavirus hun schepen niet op tijd in veilige havens kunnen worden geloodst voor het naderende orkaanseizoen.

Vanaf hun in 1992 in Florida gebouwde zeiljacht Catherine – een Catalina 36 – slaken de Rotterdammers Karin Duinker en Eric Westerveld een noodkreet over deze situatie. In een per email gezonden brief aan minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken, premier Eugene Rhuggenaath van Curacao en De Telegraaf (het Stan Huygens Journaal) vragen zij de inreisbeperkingen voor Curaçao en andere eilanden op te heffen.

In de brief vragen de zeilers het ‘benedenwindse’ Curaçao voor het komende orkaanseizoen open te stellen voor Nederlandse jachten. De zuidelijke Carieb maakt aanzienlijk minder kans op een orkaan dan de ‘bovenwindse eilanden’. Net zoals Franse zeilers ook tijdens de Corona-crisis welkom zijn op de overzeese departementen Guadeloupe en Martinique. (De Telegraaf)