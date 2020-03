Tot 1 juni geen bediening van bruggen en sluizen voor de recreatievaart in Noordwest Overijssel

Zwolle – Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan heeft de Rijksoverheid maatregelen afgekondigd. Het doel hiervan is om verspreiding van het virus te beheersen. Het recreatieve gebruik van het water leidt tot meer mobiliteit en mogelijke contactmomenten. Daarom heeft de provincie Overijssel besloten om de bruggen en sluizen in Noordwest Overijssel tot 1 juni op basis van het winterregime te bedienen.

Dit betekent dat er alleen bediening op afroep mogelijk is voor beroepsvaart en hulpdiensten. Recreatieve vaart is tot 1 juni niet mogelijk. Alleen noodzakelijke recreatieve vaarbewegingen kunnen via de Inspectie Scheepvaart van de provincie Overijssel aangevraagd worden. Denk hierbij aan het verplaatsen van een boot van een werf naar een woning. De provincie neemt deze maatregelen in navolging van de richtlijnen van rijksoverheid en het RIVM. (Overijssel.nl, Inspectie Scheepvaart Overijssel, Nauticlink)