Zeilers kunnen tijdens de corona-epidemie zeiltijdschriften gratis online lezen

Haarlem – Het tijdschrift ‘Zeilen’ investeert in de toekomst en maakt een gebaar naar alle zeilers, die vanwege de corona-epidemie in plaats van op een boot nu op een bank thuis zitten. Om tegemoet te komen aan hun behoefte zich toch een beetje met hun hobby te kunnen bezighouden, krijgt iedereen in elk geval tot 6 april nu zonder registratie vrij toegang tot het februari- en maart-nummer van het blad.

Overigens is dit initiatief niet helemaal uniek, ook het Franse tijdschrift Voile et Voiliers laat iedereen vrij bladeren in de laatste twee nummers. Enige verschil is dat je je daar wél moet aanmelden. (Nauticlink, Zeilen, Voile et Voiliers)