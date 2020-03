Tall Ship Bark Europa vaart non-stop ruim 8000 zeemijl vanuit Ushuaia naar Scheveningen

Persbericht

Rotterdam, Ushuaia – Half maart kwam het Nederlandse Tall Ship Bark Europa terug van haar laatste Antarctica expeditie van het seizoen. De gevolgen van het coronavirus maakten zowel voortzetting van de reisplannen, als het naar huis vliegen van bemanningsleden, onmogelijk. Onder leiding van de Nederlandse kapitein Eric Kesteloo is expeditieschip Bark EUROPA vrijdag 27 maart vertrokken vanuit Ushuaia, de meest zuidelijke stad ter wereld, en onderweg naar Nederland.

Over 2,5 maand hoopt de 19-koppige bemanning, waarvan vier de Nederlandse nationaliteit hebben, thuishaven Den Haag te bereiken. Iedereen aan boord is gezond, er is voldoende proviand aan boord en de saamhorigheid is groter dan ooit tevoren. Vanuit Ushuaia steekt Bark Europa de de Zuidelijke Oceaan over, een reis van het koudste gedeelte van de wereld naar tropische temperaturen. Hierna zeilen ze via de Noord Atlantische Oceaan naar Europa, met een gemiddelde snelheid van vijf knopen komen ze over 2,5 maand aan in Nederland.

De Europa en haar internationale crew kwamen half maart terug van de laatste Antarctica expeditie van het seizoen. Alle bemanningsleden zijn op dit moment gezond en corona-vrij. In Antarctica was het virus nog niet opgedoken ten tijde van de laatste expeditie en eenmaal in Argentinië mocht het schip alleen nog voor anker voor de kust van Ushuaia.

De gasten die tijdens de expeditie aan boord waren, hadden gelukkig nog de mogelijkheid om af te stappen en hun weg naar huis te vinden. Om de bemanning veilig en gezond te houden zijn er voor vertrek geen nieuwe gasten en bezoekers meer aan boord geweest en vaart het schip alleen met crew terug naar huis. Proviand inslaan voor de reis gebeurde volledig ingepakt en beschermd tegen invloeden van buitenaf.

Het was een uitdagende week voor de bemanningsleden die hadden gepland om terug te vliegen naar hun familie. Maar de grootste onzekerheid is weg, het doel is de Europa naar huis brengen!

De crew telt 12 verschillende nationaliteiten en is aan boord in uiteenlopende functies, van kapitein, tot deckhand, van kok tot fotograaf en van scheepsarts tot engineer. Aan boord is ook de Spaanse expeditie gids Maria Intxaustegi, in haar Engelstalige blog op de website van Bark EUROPA neemt ze ons de komende weken mee op avontuur.

1200 eieren, 300 kilo aardappelen en elke dag verse yoghurt

Afgelopen week werd er door de bemanningsleden, compleet gehuld in beschermende kleding, proviand ingeslagen voor 19 bemanningsleden. De crew van Bark Europa is gewend om lange oceaan oversteken te maken en weet hoe je alle proviand aan boord zo lang mogelijk goed kunt houden.

De kok bakt elke dag vers brood en maakt dagelijks verse yoghurt. Sla wordt in kranten gewikkeld en elke dag moeten het fruit en bepaalde groentes, die buiten de koeling leven, worden gedraaid en gecheckt. Zodra er ook maar één rotte appel tussen zit, letterlijk en figuurlijk, moet deze eruit gehaald worden voor het andere appels beïnvloed.

Knoflook, gember en sommige verse kruiden worden meteen ingevroren in ijsblokjeshouders, zodat een kleine portie eenvoudig te ontdooien is. Alle 1200 eieren worden elke 2 tot 3 weken gecheckt en gedraaid om de dooier in beweging te houden en ze zo lang mogelijk goed te houden. Een deel van de boodschappenlijst:

650 rollen toiletpapier

300 kg aardappels

125 kg wortels

175 kg uien

400 kg bloem

200 kg bruin tarwe meel

60 kg rijst

450 liter milk

5 kg knoflook

1200 eieren

