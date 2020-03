Aanleg door gemeente Teylingen van ‘Kiss & Sail’ passantenhaven naast station Sassenheim

Teylingen – Bij station Sassenheim legt de gemeente Teylingen een passantenhaven aan. Holland Rijnland en de provincie Zuid-Holland betalen mee aan de aanleg. Als de haven in de loop van 2020 klaar is, is het recreatief transferium bij Station Sassenheim compleet. Het wandelnetwerk en fietsknooppuntennetwerk lopen al langs deze P+R-locatie.

‘Kiss & Sail Sassenheim’

In september 2019 is de aanleg van de passantenhaven bij station Sassenheim al gestart. De haven komt te liggen in de Zandsloot achter het parkeerdek. Vanuit de Zandsloot kan direct naar de Kagerplassen gevaren worden. Op deze plek komen 14 ligplaatsen voor waterrecreanten, die passanten kunnen ophalen en afzetten bij het station. De boten mogen maximaal enkele uren aanleggen (Kiss & Sail).

Om de passantenhaven te kunnen aanleggen moet de kade van de Zandsloot worden verlegd in de richting van het parkeerdek. Daarvoor is eerst een nieuwe kade aangelegd. Naar verwachting is de haven in de zomer van 2020 klaar voor gebruik. (Waterrecreatie Nederland, www.teylingen.nl)