Compensatieregeling getroffen sectoren door corona-maatregelen nog niet voor de chartervaart

Hoorn – De overheid geeft ondernemers die zijn getroffen door de coronamaatregelen een eenmalig vast bedrag van € 4.000 via de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS).

De tegemoetkoming is voor die ondernemers die het meest worden geraakt door de overheidsmaatregelen tijdens de coronacrisis. Om in aanmerking te komen voor de TOGS moet uw hoofdactiviteit overeenkomen met een van de door de overheid vastgestelde SBI-codes. De SBI code is de code van je hoofdactiviteit waarmee je geregistreerd staat bij de Kamer van Koophandel.

De lijst met SBI codes is vrijdagmiddag gepubliceerd en heeft menig weekend van ondernemers bedorven. Verschillende door Corona gedupeerde bedrijven komen niet voor in de SBI lijst. Zo ook niet de binnenvaart (passagiersvaart en veerdiensten) met SBI code 5030, waaronder vele charter-ondernemingen. Geen Watersport, maar wel Onderwatersport. (www.zeepost.info, ‘Helft chartervloot virtueel failliet’ – Scheepspost)