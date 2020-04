43e Ronde om Texel en Waves Festival verplaatst naar juni 2021

Persbericht

Texel, Ouderkerk aan de Amstel – Als gevolg van het uitbreken van het Coronavirus (Covid-19) wordt de 43e Ronde om Texel en de tweede editie van WAVES uitgesteld naar 2021. Het combi-evenement dat van 25 tot 27 juni op het strand bij Paal17 Texel gepland stond zal nu plaatsvinden van 24 tot 26 juni 2021. Gezien de huidige situatie rondom het Coronavirus vindt de organisatie het niet langer wenselijk en verantwoord om door te gaan met de voorbereidingen.

In een gezamenlijk statement laat de organisatie weten niet anders te kunnen.

“Alle betrokken partijen voelen de gevolgen van de huidige situatie waarin we ons op Texel, in Nederland en wereldwijd op dit moment bevinden. Ondanks dat de periode na 1 juni vanuit de regelgeving door de overheid op dit moment nog onzeker is, kunnen wij niet anders dan dit besluit nemen. De datum van 1 juni ligt simpelweg te kort op ons evenement.

Daarnaast zijn we grotendeels afhankelijk van vrijwilligers, sponsors maar ook van een aantal overheidsinstanties en de hulpdiensten. Als evenement willen wij op dit moment deze partijen niet verder belasten. We zien ons daarom genoodzaakt deze editie een jaar uit te stellen.”

Zowel de inschrijvingen voor de 43e Ronde om Texel als de verkochte kaarten voor WAVES blijven geldig voor de editie van volgend jaar. Ingeschreven deelnemers en kaartkopers ontvangen hierover individueel bericht. De organisatie gaat er alles aan doen om er in 2021 een fantastische editie van te maken.

Meer informatie www.roundtexel.com en www.wavesfestival.nl