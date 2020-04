Zanger Douwe Bob: “Ik ben geen bedreiging op het water en al weken aan het varen”

Durgerdam – We kennen Douwe Bob als zanger, maar hij is ook groot liefhebber van varen. In de jachthaven van Durgerdam ligt zijn boot en met het mooie weer opkomst gaat hij graag het water op. Alleen is dat wel zo verantwoord gezien het coronavirus? “Ik ben voor niemand een bedreiging.”

“Ik ben al weken aan het varen”, vertelt Douwe Bob naast zijn boot ‘Ellen’ in de jachthaven van Durgerdam. “Als het dit weekend lekker weer wordt, dan ga ik erop uit. Dit is een stuk veiliger dan te gaan skaten of te gaan skeeleren door de stad.” (NHNieuws)