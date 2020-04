Sociale onthouding op het water? Op de Loosdrechtse Plassen kan het (nog wel)

Loosdrecht – Zonnig lenteweer is voor vaarliefhebbers hét moment om het water op te gaan. Op sommige plekken kan dat nog, bijvoorbeeld op de Loosdrechtse Plassen.

Kris Stroeken (25) is verbaasd dat het nog kan: een zeilbootje huren aan de Loosdrechtse Plassen. Maar zij en haar vriend Jens zijn blij; het is een welkome afwisseling van hun tuinloze huis in Utrecht. “Het voelt heel erg fijn en vrij!”, zegt Stroeken met een grote glimlach vanuit het zeilbootje. “Zeker nu we thuis zo opgesloten zitten, kan ik het extra waarderen dat dit nog kan.”

Een paar meter verderop maakt ook het gezin van Floor Molenkamp (46) uit Hilversum zich klaar om met een zeilboot de plassen op te gaan. Ze hebben net het roer schoongemaakt met desinfectiemiddel dat in pompjes op de steiger staat. (Trouw)