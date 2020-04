Politie Steenwijkerland maakt zich zorgen vanwege drukte op het water in de Kop van Overijssel

Blauwe Hand (Steenwijkerland) – Hoewel het op het water in de Kop van Overijssel niet zwart ziet van de bootjes, is het volgens de politie Steenwijkerland alsnog ‘veel te druk op het water’. De politie heeft zondagmiddag al diverse bekeuringen uitgeschreven.

De waterpolitie is zondagmiddag met twee boten actief op de wateren in de Kop van Overijssel. De dienstdoende officier Matthijs Hoogma is verre van tevreden. “Er zijn veel te veel mensen. We zien te veel bootjes. Op de meren, op de kanalen, maar ook bijvoorbeeld bij het surfstrandje bij de Blauwe Hand. Daar waren op een gegeven moment wel dertig mensen bij elkaar. Misschien wel op de juiste afstand, maar het is niet nodig. De regel is nu: blijf thuis als je thuis kunt blijven”, vertelt Hoogma. (Steenwijker Courant)