Extra toezicht in jachthaven Bruinisse vanwege coronamaatregelen

Bruinisse (Zeeland) – Hij controleert hoe de jachten er bij liggen en zorgt dat er geen ongewenst bezoek komt. Vanwege de coronamaatregelen is er in de jachthaven van Bruinisse nu dag en nacht een havenmeester aanwezig.

“Door de noodverordening zijn hier minder mensen en ook ’s nachts is er niemand. Dus is er minder sociale controle. Daarom hebben we besloten om 24 uur per dag een havenmeester in te zetten”, vertelt Henk Gravestein. Hij is manager van de jachthaven in Bruinisse. In het hoogseizoen goed voor 800 boten, maar op dit moment liggen er ongeveer 400.

De havenmeester doet inspecties op de steigers en controleert of iedereen na 19:00 uur ’s avonds weg is. Een dagje varen of klussen mag, maar overnachten niet. “Tot nu toe hebben ze niemand moeten wegsturen”, zegt Gravestein. (www.omroepzeeland.nl)