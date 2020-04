Financiële strop voor uitgestorven Deventer en Zutphense havens langs de IJssel

Deventer, Zutphen – De recreatiehavens langs de IJssel gaan vanwege de coronacrisis een ‘raar seizoen’ tegemoet. Normaliter is april het begin van het vaarseizoen maar de havens liggen er nu verlaten bij. Dit betekent een strop voor de Zutphense Vispoorthaven en de Deventer Jachthaven. ,,Van het passantengeld knappen we haven op, dat moeten we weer uitstellen.’’

De zon schijnt, de temperatuur is aangenaam en de zuiderwind is sterk en geschikt om in het eerste echte lenteweekend van het jaar het zeil te heisen. Maar ook hier gooit het coronavirus roet in het eten. 1 april is traditioneel de dag waarop het nieuwe vaarseizoen begint, maar in Overijssel is deze opening al uitgesteld en is de passantenhaven in Wijhe gesloten.

In Zutphen en Deventer kunnen passanten nog wel aanleggen, maar gebruik maken van douches, toiletten en de restaurants is er niet bij. Die zijn tot nader order gesloten. ,,Met dit weer zou het lekker druk zijn”, zegt havenmeester Max Hendriks van de Deventer Jachthaven, die er grotendeels leeg bij ligt. ,,Het ligt helemaal stil, op wat mensen die varend bellen na.” (deStentor)