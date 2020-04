Ondanks coronacrisis toch bootjes vol jongeren in de Biesbosch: ‘Ze zien het gevaar niet’

ALTENA – Vanuit jachthaven Vissershang in Hank vertrokken dit weekend bootjes met vijf, zes of zelfs zeven jongeren aan boord. De regels afstand houden en niet met meer dan drie mensen in een bootje kruipen, bleken een lastige combinatie met het prachtige weer en de start van het vaarseizoen. “Ze zijn jong en denken dat het hun niet kan overkomen”, is het verontwaardigde commentaar van mensen die zich wel aan de regels houden.

“Als je ook kijkt hoe druk het was in de Biesbosch. Vijf, zes man in een bootje dan wordt niet alles nageleefd”, zegt John die met z’n zalmschouw afmeert in het haventje. Wil Dielis deelt die mening. “We gaan naar huis, het is veel te druk. Het zou eigenlijk rustig moeten zijn.”

In zijn familie is door het coronavirus een dode te betreuren. Dat jongeren toch met z’n vijven bij elkaar kruipen in een bootje noemt hij niet fraai. “We maken elkaar steeds zieker zo, we moeten van deze ellende af. Dit houden we niet vol.” (Omroep Brabant)