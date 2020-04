Lespakket ‘De Wereld van Water’ voor lagere school over watersport, plastic soep en teamspirit nu gratis ook thuis beschikbaar

Persbericht

Utrecht – Is jouw kind snel klaar met zijn of haar huiswerk, kom jij niet toe aan jouw werk, kan je de schermtijd met geen mogelijkheid terugdringen of breekt jouw zoon of dochter inmiddels het huis af? En ben je op zoek naar een educatieve, toffe en kosteloze oplossing waarmee jouw kids grotendeels zelfstandig aan de slag kunnen? Laat ze dan al hun energie storten in de lessen van ‘De Wereld van Water – thuis editie’ van het Watersportverbond.

Het lespakket is gratis online beschikbaar en speciaal gericht op kinderen van circa 8 tot 12 jaar. ‘De Wereld van Water – thuis editie’ verbindt het thema water aan onderwerpen als watersport, plastic soep en teamspirit. Daarnaast zijn er diverse knutselprojecten beschikbaar, zijn er verschillende proefjes met water die de kinderen thuis kunnen uitvoeren en leren ze verschillende zeilknopen. De komende weken zullen er nog meer lessen aan toegevoegd worden.

Kortom, ‘De Wereld van Water – thuis editie’ is hét lespakket waar jouw kind zich niet meer mee hoeft te vervelen en jij kan gewoon aan de slag met jouw werkzaamheden. Wat ons betreft een win-win situatie!

Aanmelden?

Wil jij je als ouder aanmelden voor ‘De Wereld van Water – thuis editie’, ga dan naar www.dewereldvanwater.nl en meld je aan!

Meer informatie www.watersportverbond.nl en www.dewereldvanwater.nl