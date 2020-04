In Hoorn bouwt Edwin ter Velde met vrijwilligers een VOC-boot van afvalplastic

HOORN – Afval is nog geen rotzooi in de ogen van Edwin ter Velde. Als het aan hem ligt, gooien we niets meer weg en gaan we afval juist gebruiken. Hij bouwt dan ook een VOC-schip van plastic afval.

Een hoogtepunt is de onthulling tijdens Sail Amsterdam, maar Edwin is er al van overtuigd dat het evenement niet doorgaat. Toch blijft hij optimistisch en bouwt hij de boot af, om in de zomer alsnog naar Amsterdam te varen – of er nu publiek is of niet.

Bijna is ‘ie klaar: een namaak van een ‘werkboot’ waarmee in de VOC-tijd vanaf een fluytschip naar de kust werd gevaren. De planken zijn van afvalplastic gemaakt, zoals ‘verpakkingsmateriaal van vleeswaren, groenten, plastic tasjes en dat soort dingen’. (NH-Nieuws)