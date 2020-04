Masterskip-scholieren op topzeilschoener Wylde Swan vanuit Caribisch Gebied mogen op de Azoren niet van boord

Persbericht

Nes-Akkrum – De leerlingen van het onderwijsprogramma Masterskip hebben nu bijna drie weken over de oceaan gezeild. Ze vetrokken in Saint Lucia en wilden graag een tussenstop maken op de Azoren. Ze vertrokken begin maart in een gewone wereld per vliegtuig van Nederland naar Sint Maarten. Daarna werden ze ingehaald door de realiteit van de maatregelen van het virus. Maar alléén door de maatregelen want aan boord is niemand ziek.

Het gaat goed aan boord. De groep scholieren heeft zich omgedoopt van “Pirates of the Caribbean” naar “Warriors of the Ocean” vanwege de Caribische ontdekkingsreis die noodgedwongen werd gewijzigd in een oceaanoversteek. Op het kantoor van de Wylde Swan ziet men dat door dit heldenverhaal de oceaanoversteken van volgend jaar opeens enorm in trek zijn. Het avontuur werkt aanstekelijk.

De Wylde Swan komt in de Azoren om de nodige proviand aan te vullen en een pauze te hebben in het ritme en de cadans van de oceaan. Na 3 weken oceaan zeilen wil iedereen maar één ding: aan land. Want terwijl het schip voor anker ligt

ruik en proef je de wal – zoet na al dat zout

voel je de wal – een ander soort warmte die eraf straalt

hoor je de wal – het geroezemoes, het verkeer

en zie je natuurlijk de wal – overdag met veel groen en bergtoppen en ’s nachts de lichtjes van de huizen van het stadje aan het water

Maar geen van de opvarenden mag een voet aan de wal zetten op de Portugese eilanden groep. De Coronamaatregelen zijn streng en worden strikt nageleefd. De bestelde voorraden worden op de kade gezet. Die spullen mogen worden opgehaald. Als alles aan boord is, wil men het liefst dat de Wylde Swan snel weer vertrekt en onderweg gaat richting Nederland. En dat willen de ouders en familie van deze avonturiers natuurlijk ook.

Meer informatie www.masterskip.com en www.wyldeswan.com