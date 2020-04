Varen tijdens paasweekend omgeven door beperkingen en lokale verboden

Utrecht – Het advies en de dringende oproep van de overheid is: blijf zoveel mogelijk thuis. Dat betekent dus: niet gaan varen. Mocht je toch gaan varen, om bijvoorbeeld de boot van de winterstalling naar de thuishaven te brengen of wil je klussen aan de boot? Dan kan dit op eigen verantwoordelijkheid en met de (morele) oproep achter de maatregelen. Houd afstand, geen groepsgebeuren en vermijd contact. Let daarnaast goed op de landelijke, regionale en lokale regels. (Watersportverbond, www.vaarweginformatie.nl, www.overijssel.nl, www.goeree-overflakkee.nl)