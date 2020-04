Chartervloot keihard getroffen door coronamaatregelen: ‘Als dit doorzet gaan er zeker bedrijven omvallen’

MONNICKENDAM/ENKHUIZEN – De chartervloot in Nederland heeft het zwaar. Door de coronamaatregelen van het kabinet mag er voorlopig niet meer gevaren worden door de charterbootondernemers. Ook de familie Van der Heide uit Monnickendam is hard geraakt door de getroffen maatregelen. Normaal gesproken worden er bedrijffeesten op hun twee boten gegeven, maar dat gaat nu dus niet door. Precies nu het hoogseizoen voor de deur staat. “Het raakt je wel. Alle boekingen die je hebt staan in het voorseizoen moet je verplaatsen of ze worden geannuleerd. Dat is pijnlijk voor een seizoensbedrijf”, vertelt eigenaresse Marjolein van der Heide.

In Noord-Holland telt de chartervloot zo’n 150 ondernemers. In eerste instantie behoorden deze chartervloot ondernemers niet tot de groep die op financiële steun van de overheid kon rekenen. Inmiddels is daar door inspanningen van de Vereniging voor Beroepschartervaart, verandering in gekomen. Alle binnenvaartschepen krijgen nu financiële hulp van de overheid. Ondanks die tegoedkoming van de overheid, moet de huidige situatie echter niet te lang voortduren. “Als dit doorzet gaan er zeker bedrijven omvallen, dat lijkt me niet uit te sluiten”, vertelt Paul van Ommen, directeur van de Vereniging voor Beroepschartervaart, aan NH Nieuws. (NH Nieuws)