De Maritime Booster is dankzij z’n beperkte omvang de ideale diesel gestookte verwarming op elke boot

Persbericht

Numansdorp – Deze compacte olie gestookte ketel heeft een slim ontwerp en is uitgerust met verschillende praktische details die de cv-ketel servicevriendelijk en onderhouds arm maken. Zo kunt u genieten van jarenlang stookplezier.

Alle Maritime Booster modellen zijn voorzien van modulerende en zeer zuinige Energieklasse A pomp. Bovendien is de cv-ketel en brander in combinatie CE gekeurd! Door de innovatieve aspecten en het milieubewuste idee won de Maritime Booster de innovatie award.

In een uitgekiend ketelinterieur vindt de verbanding en warmteafgifte op optimale wijze plaats. De rookgassen worden vertraagd en leggen een zolang mogelijke weg af door het toestel. Hierdoor wordt een optimaal rendement behaald en is de toepassing van een geluidsdemper niet noodzakelijk.

Ook zorgt deze cv-ketel voor een geruisloze verwarming zonder stromingsgeluid. De volumestroom van het CV water wordt geleidelijk aangepast aan de warmtevraag.

De al zo trouwe Ketelbinkie is nu nog betrouwbaarder en zuiniger door uitvoering met een vernieuwde branderautomaat. Deze nieuwe branderautomaat is voorzien van meerkleurige signaallamp waardoor er visueel de status van de brander waargenomen kan worden. Door middel van een geel, groen of oranje lichtsignaal kan de bedrijfssituatie worden afgelezen. Hierdoor is het mogelijk om op tijd preventief onderhoud uit te voeren, zodat onnodige storingen kunnen worden voorkomen. Genoemde branderautomaat wordt reeds toegepast bij alle Maritime Boosters. Het is zelfs mogelijk om bestaande Maritime Booster van deze uiterst moderne brander te voorzien.

De branders zijn standaard ook voorzien van:

Olie-voorverwarming

De voorverwarming zorgt ervoor dat de olie altijd met de juiste temperatuur in de verstuiver komt waardoor een goede verbranding gewaarborgd blijft.

Nadraaitijd ventilatie

Zodra de verbranding eindigt, wordt de verbrandingsruimte nagespoeld zodat er geen verbrandingsgassen achterblijven, ook niet in de opstellingsruimte.

De Maritime Booster is verkrijgbaar in zes modellen. U kunt kiezen voor een

Solo uitvoering (alleen verwarmen) of Combi uitvoering (verwarmen en warmtapwater) in de hieronder genoemde capaciteiten:

Maritime Booster Solo toestel Maritime Booster Combi toestel

Micro II 9,5 kW Micro combi II *2,7 ltr./min

Mini II 17,0 kW Mini combi II *4,9 ltr./min

MB-1 II 25,7 kW MB-1 combi II *7,4 ltr./min

*Het aantal liters per minuut wat wij met dit vermogen kunnen verhogen met 50 graden.

De Maritime Booster wordt compleet geleverd; inclusief regel en beveiligingsapparatuur, overstort, ruimtethermostaat, oliefilter met automatische ontluchter (floco-top) en circulatiepomp.

De Ketelbinkie wordt geleverd door Holland Warmte. Holland Warmte is een familiebedrijf met meer dan 50 jaar ervaring op het gebied van olie gestookte CV-installaties. Wij waarborgen onze kwaliteit en onze servicedienst staat 7 dagen per week klaar om u ondersteuning te bieden.

Meer informatie www.maritimebooster.nl