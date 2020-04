Harde corona-maatregelen tegen pleziervaart: blokkade havens van Volendam en Edam, sluizen en bruggen dicht

NOORD-HOLLAND – Per direct worden er in de hele provincie strenge maatregelen genomen om de pleziervaart tegen te gaan. Op veel plekken wordt het varen ontmoedigd of zelfs helemaal onmogelijk gemaakt.

Tot nu toe was het regelmatig druk op het water. Vooral door het lekkere weer besloten veel mensen op hun bootje te stappen en een rondje te maken over de vele plassen, grachtjes of kanalen in onze provincie.

Op advies van de veiligheidsregio’s houdt Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier de sluizen en bruggen tot nader orde gesloten. Dat geldt ook voor alle zelfbedieningssluizen. Sommige gemeentes gaan verder en nemen zelfstandig maatregelen om pleziervaart tegen te gaan. Zo worden de havens van Volendam en Edam afgesloten met twee vissersschepen. Hierdoor kan er niemand meer door. (NH Nieuws, ‘Botters blokkeren de havens van Volendam en Edam’ – NHD)