Wie op de Grensmaas vaart, riskeert voor hij ’t weet een Belgische corona-boete

Limburg – Wie van plan is de komende dagen te gaan varen op de Grensmaas moet er rekening mee houden dat er in België een verbod geldt op pleziervaart en watersport. Daarvoor waarschuwt Rijkswaterstaat vlak voor het paasweekend.

In Nederland is varen en watersporten niet verboden, maar het advies is om thuis te blijven. Wie toch wil gaan varen, moet vooral op de Grensmaas opletten. De Maas vormt tussen Eijsden en Ternaaien en tussen Borgharen en Stevensweert namelijk de grens tussen Nederland en België. Die grens ligt op het diepste punt van de rivier, en dat is volgens Rijkswaterstaat ‘niet netjes in het midden’. Soms loopt de scheidslijn vlak langs de Nederlandse oever. (1Limburg)