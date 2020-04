Verbod op recreatief verblijf in jachthavens leidt tot verwarring op Goeree-Overflakkee

Goeree-Overflakkee – Het algehele verbod voor recreatief verblijf op boten en in jachthavens leidt soms tot verwarring op Goeree-Overflakkee. Want bij de buren, in Brabant en Zeeland, mag nog wel gevaren worden. En professioneel klussen is, in tegenstelling tot onderhoud door particulieren, op het eiland nog gewoon toegestaan.

Zo treffen we een zeilmaker in de jachthaven van Oude-Tonge, druk bezig met zeildoek op het schip van een particulier. “Ik werd al gewaarschuwd door de bewoners dat ik mogelijk een boete zou kunnen oplopen, maar bedrijfsmatig onderhoud mag nog wel gewoon”, zegt Marjo van der Wekken.

Ze maakt een nieuwe kap voor het schip en werkt vanuit haar bedrijf in Drimmelen. “Noord-Brabant dus, waar nog druk gevaren wordt. Heel vreemd ja. Je mag daar alleen niet meer overnachten en de toiletten zijn ook dicht, dus iedereen gaat ‘s avonds naar huis.” (Rijnmond.nl)