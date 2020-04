Alle Rotterdamse jachthavens inclusief verenigingshavens dicht

Rotterdam – Alle jachthavens in Rotterdam zijn vanwege de coronamaatregelen afgesloten. Niemand mag uitvaren en ook het klussen aan de boten is niet toegestaan. Mensen die een bootje bij hun huis hebben, mogen nog wel varen. De gemeente Rotterdam schrijft dat het gaat om (jacht)havens en watersportverenigingen.

Tommy Louers is lid van jachtvereniging Aegir aan de Bergse Plas in Rotterdam en baalt van deze maatregelen. “Ik heb heel erg naar dit weekend uitgekeken”, vertelt Louers. “Ik vaar vaak en hou me aan het maximum van twee personen op een boot. Zelf heb ik ook jongeren, die met meer dan twee personen aan boord zaten, door de politie bekeurd zien worden.” (Rijnmond, Gemeente Rotterdam)