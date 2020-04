Avonturiers zonder zeilervaring willen met op de kop getikt zeiljacht vanuit Australië naar huis zeilen en zoeken nog ervaren zeilers

Sydney (Australië) – Van Australië naar Nederland zeilen. Dat is het doel van Jordy van der Voort (29) en Daniël Wiessing (23). Ze hebben de boot in ieder geval al; Jordy heeft op een veilingsite een zeilboot op de kop getikt. Alleen de zeilervaring ontbreekt nog. Ze hebben er vertrouwen in dat dit goed komt: “Geen keuzes maken uit angst, maar uit hoop.”

Jordy van der Voort heeft een jaar door Australië gereisd met een omgebouwde truck en was eigenlijk wel weer toe aan een nieuw avontuur. “Ik besloot de truck te koop te zetten en kreeg al vrij snel een bod.” Het bod kwam uit Sydney, wat zo’n 4000 kilometer verwijderd was van Jordy’s verblijfplaats. Hij ging de lange reis maken. Onderweg verscheen er een pop-up reclame van een veilingsite voor zeilboten op zijn mobiel. “Het is mijn jongensdroom om de wereld over te zeilen, dus ik ging even kijken. Er stond een boot online genaamd Samara.” Toen hij in Sydney aankwam heeft Jordy een bod gedaan voor, zoals hij zelf zegt, ‘een facking groot zeewaardig schip’.

“We trokken meteen bij elkaar in op de boot,” vertellen ze lachend. “We zijn aangemeerd bij een ‘shipyard’ waar we de aankomende maanden de zeilboot gaan klaarmaken voor zee.” Natuurlijk moeten ze ook nog een oplossing vinden voor hun matige zeilervaring, maar daar hebben ze over nagedacht: “Het is een boot voor acht personen en gelukkig zijn er veel Nederlanders die mee willen. We gaan binnenkort kijken wie zich bij ons kan voegen. Zodra we compleet zijn beginnen we met de vaart richting de Oostkust, dat is al een afstand van 2000 kilometer, dus daar kunnen we redelijk ervaring opdoen.” Onderweg proberen ze ook nog een zeilcursus te regelen. (Rijnmond)