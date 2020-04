Prijs havengeld en vignet voor eigen bootje in Amsterdam blijft stijgen en dit jaar zelfs met 75 procent

Amsterdam – Zodra corona het weer toelaat, willen Amsterdammers met hun bootje de gracht op. Dat wordt echter steeds duurder. De kostenstijging dit jaar: 75 procent.

De Amstel tussen de Berlagebrug en de Utrechtsebrug. Het is een overzichtelijke afstand, net iets meer dan een kilometer. Aan beide zijden van de rivier liggen wel negentig bootjes afgemeerd, langs kades of aan woonschepen. Niet één van deze bootjes heeft het verplichte vignet, zegt Peter Koghee, pleziervaartenthousiasteling. “Terwijl in mei het seizoen weer van start gaat en elk bootje dus kan worden weggesleept. Het is een behoorlijk bedrag dat je moet betalen.”

Mensen hebben dezer dagen wel iets anders aan hun hoofd dan vignettengedoe voor hun plezierbootjes. Maar ook nu, terwijl net als vorige week de grachten dit weekend zelfs tot verboden gebied zijn verklaard voor recreatievaart, draait de bureaucratie gewoon door. En leidt dit tot ergernis onder bootbezitters. (Het Parool, www.stichtingpleziervaart.nl)