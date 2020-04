Voormalige Admiraalsloep van de marine nu pronkstuk op internationale bootveiling met bijzondere boten

Persbericht

Naarden – Bootveiling.com heeft de opdracht gekregen ruim 50 boten afkomstig uit particulier bezit door middel van een online veiling te verkopen. De boten worden geveild omdat de eigenaren graag willen dat er weer actief mee gevaren gaat worden door enthousiaste watersporters. Een bijzonder object tijdens deze veiling is een voormalige Admiraalsloep gebouwd in 1928; Deze boot deed dienst bij de Koninklijke Nederlandse Marine, de Wolfrat Traveller Sportmans,

In april en mei hebben we een ruime aanbod van sloepen en grachtenbootjes die voor iedere watersporter tot de verbeelding spreken: Stoere onderhoudsvrije reddingssloepen, een klassieke Wolfrat Traveller Sportmans die de jetset in de 60 jaren als voorloper op de hedendaagse sloepenrage gebruikte. Een zeewaardig visboot Cygnus Cyclone, diverse betaalbare zeilboten. Bij Bootveiling merken we een sterke stijging van de belangstelling voor recreatie dit jaar in eigen land zowel voor dag recreatie als plannen om gehele vakanties op de Nederlandse wateren door te brengen.

Een bijzonder object tijdens deze veiling is een voormalige Admiraalsloep gebouwd uit 1928; Deze boot deed dienst bij de koninklijke Nederlandse marine en heeft een rijke militaire historie. Van alle boten is een uitgebreide beschrijving en foto’s te vinden op onze website en natuurlijk kunnen ze worden geïnspecteerd op de diverse locaties in het land.

Veilingmeester Bolweg verwacht dat de Admiraalsloep de nodige belangstelling van zowel sloepvaarders als liefhebbers van maritieme historie zal krijgen. ‘Het is echt een boot voor iemand die liefhebber is van de unieke techniek en maritieme historie’, aldus Bolweg.

Zaterdag 18 april van 11 tot 14 uur zijn er kijkdagen door heel Nederland. Aanmelden op de website van bootveiling.com is ivm het coronavirus noodzakelijk.

Voor alle details kan je kijken op de website van bootveiling.com. De veiling is ‘as is where is’ dus in de staat waarin de boot zich bevindt. De koper zal zelf moeten zorgen voor het ophalen na gunning. Dit ophalen gebeurt natuurlijk in overleg in verband met de restricties op basis het RIVM

Alle informatie is te vinden op www.bootveiling.com