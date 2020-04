Hefbrug Boskoop in mei en juli weer twee dagen gestremd en deze zomer alleen bloktijden bediening

BOSKOOP – De hefbrug in Boskoop, die deel uitmaakt van de staande mastroute, gaat het eerste weekend van mei weer een paar dagen dicht. De provincie gaat dan kabels vervangen die ervoor zorgen dat het brugdek recht blijft hangen als de brug open of dicht gaat. Er zal dan geen doorgang mogelijk zijn voor de scheepsvaart. Na het weekend moet het werk klaar zijn.

Ook in de zomer wordt er aan de brug gewerkt. Van 12 juli tot en met 8 augustus gaat de hefbrug dicht voor het vervangen van de bestaande ladders en het plaatsen van veiligheidshekjes. Voor fietsers en voetgangers ligt er ook dan een pontonbrug. Schepen kunnen er in die periode alleen op vaste tijden doorheen. In het weekend van 18 en 19 juli kunnen boten helemaal niet in de buurt van de brug komen. (Omroep West, Provincie Zuid-Holland)