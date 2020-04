RAI Amsterdam benoemt Niels Klarenbeek als directeur METSTRADE vakbeurs

Amsterdam – RAI Amsterdam heeft vanaf vandaag de 42-jarige Niels Klarenbeek aangesteld als de nieuwe METSTRADE-baas.

De opvolger van Irene Dros was de afgelopen tien jaar de drijvende kracht achter de Rematec beurzen voor gereviseerde en gebruikte onderdelen in de automotive branche. In deze functie was hij betrokken bij beurzen in Amsterdam, Las Vegas (VS) en Guangzhou (China). Daarvoor had hij gedurende vijf jaar een salesfunctie voor de Aquatech beurs, ’s werelds grootste vakbeurs op het gebied van drink- en afvalwater. Klarenbeek is getrouwd, heeft twee kinderen en zeilt graag op de Friese Meren. (Nauticlink, METSTRADE)