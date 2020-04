Plezierjacht gaat in vlammen op nabij Alem: ‘Onze boot was meer een gezinslid dan een stuk ijzer’

ALEM – Een plezierjacht is woensdagavond compleet in vlammen opgegaan nabij de jachthaven van Alem. Hoe dat heeft kunnen gebeuren, is bij de eigenaar niet bekend: ,,De fluitketel stond op het vuur om water te koken, maar ik zou niet weten hoe het mis gegaan kan zijn.”

De eigenaar, die liever anoniem blijft, lag met zijn vaartuig net aangemeerd aan de dode Maasarm nabij Alem. Samen met zijn zoon was hij op pad om te gaan vissen. ,,Het was de eerste keer van dit seizoen dat we samen met de boot er weer op uit gingen, want de jachthaven is pas sinds 1 april open. Mijn zoon zat al klaar met de hengels, ik zette nog even de fluitketel op het vuur. Dat doe ik zo vaak, even thee zetten aan boord. En dat ging altijd goed. Er hangt daar ook niets brandbaars zoals gordijntjes: alles is betegeld rondom het fornuis.” (Brabants Dagblad)