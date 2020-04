‘Reconstructie jachthaven Steenbergen is een geslaagd project’

Steenbergen – Steenbergen, in westelijk Noord-Brabant, is via de Steenbergsche Vliet verbonden met de Zeeuwse wateren. De link met het open water is een toeristische kans. De jachthaven, voorheen een fabriekshaven voor suikerbieten, is sinds 2013 in eigendom van de gemeente en werd in zijn geheel gereconstrueerd.

KWS Infra, vestiging Roosendaal, tekende voor de grondige herinrichting. Zo verwijderde KWS de oude steigers, verving vijf kadeconstructies, verankerde de stalen damwanden. Bij het havenhoofd kwamen tribunes van steigerhout, er kwamen speeltoestellen en vers groen. De nieuwe bestrating werd onder meer vertaald in parkeervakken, looproutes en kruisingen – om de verkeersveiligheid te vergroten en de doorstroming van het (openbaar) vervoer te bevorderen. Een mooie rol was weggelegd voor ontwerpbureau CM3 custom-made. CM3 maakte onder meer twee houten bootbanken (zeven meter breed, 14 meter lang) voor de jeugd. Voor de zitbanken werd dezelfde houtsoort gekozen. De banken zijn voorzien van armleuningen die ouderen helpen bij het gaan zitten en weer opstaan. (Wienberger)