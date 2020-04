Corona-pandemie en uitgestelde Spelen brengen wereldzeilbond World Sailing in zwaar financieel weer

Londen – Eerder schreven diverse internationale media over het feit dat World Sailing financieel gezien in zwaar weer verkeert. Dit overkoepelend orgaan voor de zeilsport zet zich in voor de algemene promotie van de zeilsport wereldwijd, regelt het onderdeel ‘zeilen’ bij de Paralympische en Olympische Spelen en ontwikkeld de algemene wedstrijdregels voor zeilevenementen.

Al voor de coronacrisis uitbrak had de federatie het financieel moeilijk, maar nu de Olympische Spelen zijn uitgesteld des te meer, vertelde vice-president Scott Perry. Op 14 april kwam president Kim Andersen met een verklaring namens de Raad van Bestuur. (Zeilen, Verklaring Raad van Bestuur World Sailing)