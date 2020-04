KNRM tijdens paasdagen te vaak in actie voor watersporters en daarbij ook nog vanwege problemen door slecht onderhoud

IJmuiden – In het mooie paasweekeinde is de KNRM twintig keer gealarmeerd voor watersporters in problemen. Dat is bijna net zo vaak als in dezelfde periode vorig jaar. Veel van deze alarmeringen werden veroorzaakt door materiaalpech, zoals motorstoringen, navigatiefouten of afgedreven surfmateriaal.

Besmettingsrisico’s

De oproep, namens het RIVM aan watersporters, om terughoudend te zijn met recreatie op het water heeft geen effect gehad op het aantal alarmeringen van de KNRM. Het is belangrijk dat de KNRM zo min mogelijk in actie hoeft te komen, want daardoor wordt voorkomen dat de vrijwillige reddingbootbemanningen blootstaan aan besmettingsrisico’s. Zodoende blijven reddingboten inzetbaar voor de echte noodgevallen bij slecht weer en voor de beroepsvaart.

Watersporters moeten voorkomen dat zij door vermijdbare oorzaken in problemen raken. De KNRM pleit ervoor dat watersporters deze intelligente lock-down periode gebruiken om aandacht te geven aan onderhoud van hun vaartuig en het opfrissen van hun kennis. (KNRM)