Komende weekenden en op Koningsdag opnieuw vaarverbod in centrum Amsterdam

Amsterdam – Er mag de komende weekenden van 18-19 april en 25-26 april, en op Koningsdag (27 april) opnieuw niet gevaren worden op de grachten en een deel van de Amstel in het centrum. Dat heeft de gemeente Amsterdam zojuist bekendgemaakt.

Met de maatregel moet worden voorkomen dat mensen te dicht bij elkaar in de buurt komen. Volgens de gemeente zijn de grachten relatief smal en door werkzaamheden op sommige plekken nog smaller. Wie zich niet aan het vaarverbod houdt, kan een boete van 390 euro krijgen. Ook mensen die suppen of aan ‘andere vormen van waterrecreatie’ doen worden geweerd of beboet. (AT5)