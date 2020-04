Fluisterend varen door het Rijk der Duizend Eilanden vanaf Museum Broeker Veiling in Broek op Langedijk

BROEK OP LANGEDIJK – Wat kan je het beste doen met dit mooie weer? Juist! Varen in een fluisterbootje door het prachtige Duizendeilanden-gebied in Langedijk. Vanaf vandaag is het weer mogelijk één van de authentieke koolschuitjes te huren bij Museum BroekerVeiling. Uiteraard met het in acht nemen van de richtlijnen van de RIVM en de Gemeente Langedijk.

Het Museum BroekerVeiling is zoals alle andere musea nog gesloten tot in ieder geval 28 april. Maar vanaf vandaag heeft het museum goedkeuring gekregen om haar fluisterbootjes te verhuren om heerlijk mee te kunnen varen. Wel met de nodige maatregelen uiteraard. Er mag alleen gevaren worden met gezinnen met maximaal 5 personen en anders met maximaal 2 personen als ze niet op hetzelfde adres wonen. Ook zal bij de verhuur zoveel mogelijk gewerkt worden met 1,5 meter afstand en tussendoor worden de bootjes grondig schoongemaakt. (www.langedijkerdagblad.nl, www.zelfvaren.nl)