Frans zeiltijdschrift vertoont komende coronamaand gratis Amerikaanse zeilfilm ‘Sea Gypsies’

Rennes (F) – Het Franse tijdschrift ‘Voiles et Voiliers’ werpt zich in deze tijd van corona-beperkingen op de film. Met het oog op de komende Vendée Globe tuigt het ‘Le Festival du Film Voiles et Voiliers avec les Écrans de la mer!’ op (‘Les Ecrans de la Mer’ is sinds vorig jaar een zeilfilmfestival in Les Sables d’Olonne). In dit kader toont het blad met dank aan de rechthebbenden gedurende één maand drie gratis films over mensen en zee.

De film die het meest aansluit op de Nederlandse beleving is ‘Sea Gypsies, the far site of the world’ uit 2014 van de Amerikaan Nico Edwards. De film vertelt het verhaal van het jacht ‘Infinity’, dat van Nieuw-Zeeland naar Patagonië zeilde. Hoe wat vrijgevochten zeilers met hun gedreven gasten een uniek avontuur beleven. De film was eerder geselecteerd door het jaarlijkse Spaanse SAIL IN-filmfestival voor zeilfilms.

Behalve Sea Gypsies is er ook een Franstalige film over de Vendée Globe 2016-2017 en een film over Vietnamese bootvluchtelingen in de jaren ’70 te zien. (Ouest France, www.seagypsies.com, www.sailinfestival.com)