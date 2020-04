Vandaag geplande oplevering superjacht Sea Eagle ll van Huisman uitgesteld door beperkingen coronavirus

Amsterdam, Vollenhove – Het had feest moeten zijn op de werf van Royal Huisman, want oorspronkelijk zou de recordbrekende Sea Eagle II – het grootste jacht dat Huisman ooit bouwde – vandaag worden afgeleverd. Maar ook dit plan wordt door dat stomme virus doorkruist. Op de werven in Vollenhove en Amsterdam gaat het werk gelukkig gewoon door, laat een woordvoerder van Royal Huisman weten. Maar de corona-restricties maakten het wel onmogelijk de 81-meter lange Sea Eagle II haar eerste meters te laten zeilen.



Wel zijn er al beelden van de proefvaarten op de motor van ruim een maand geleden. (Quotenet.nl, www.royalhuisman.com)