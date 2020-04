Harde wind op oceaan vertraagt terugkeer zeilschip Wylde Swan met 25 scholieren

Makkum – De studenten van De Wylde Swan die van de Azoren over de oceaan terug naar Harlingen varen zijn wereldnieuws. De 25 Nederlandse schoolkinderen die aan boord van het Makkumer zeilschip mochten door de coronamaatregelen niet van boord op de Azoren. Daarom besloten ze terug te zeilen naar Fryslân. De tocht zou er aanvankelijk bijna op zitten, maar het schip is nog wel een week onderweg.

Christophe Meijer van De Wylde Swan vertelt: “Het schip is vertrokken van Saint Lucia, toen hebben ze drie weken naar de Azoren gezeild en mochten ze niet van boord. Ze varen nu door en het is wel werken momenteel. Dat heeft te maken met dat ze windkracht 7 tegen hadden, dan gaat het enorm tekeer op de Atlantische Oceaan. Er wordt met man en macht gewerkt om het schip in Harlingen te krijgen. Maandag geen we echt niet halen, het wordt echt wel vrijdag of zaterdag.” (Omrop Fryslan, www.wyldeswan.com, www.masterskip.com)