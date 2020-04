Bootverkopers profiteren van corona: ‘Bootjes vliegen de deur uit’

PROVINCIE UTRECHT – Nu veel mensen hun meivakantie door de vingers zien glippen en ook de zomervakantie nog onzeker is, zijn ze toch op zoek naar iets anders. Botenverkopers in de regio profiteren daarvan. Meerdere verkopers zeggen dat het hard gaat met de verkoop.

Die goede verkoop komt voor velen als een verrassing. De gedachte was dat alle coronamaatregelen voor slechte cijfers zouden zorgen, maar het omgekeerde blijkt het geval.

KANON

Bij Jachthaven Achterbos in Vinkeveen bijvoorbeeld is het drukker dan normaal. “Er rijdt er net weer eentje met zijn nieuwe boot het terrein af”, zegt Bob Brouwer. De eerste coronaweken waren juist opvallend stil – “toen kon je een kanon afschieten” – maar nu zit de loop er goed in. “Mensen hebben het een paar weken aangekeken, maar nu willen ze wel.”

Meerdere bootverkopers zien een run op occasions tot 20.000 euro. Bij Achterbos zijn juist de duurdere modellen in trek: “Wij krijgen mensen die nu niet bij hun boot in het buitenland kunnen en wél nu willen varen. Die kopen er dus nog één.” (RTV Utrecht)