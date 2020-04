Enkhuizen – Brandweer, een ambulance en twee boten van de KNRM zijn donderdagmiddag uitgerukt voor een persoon te water in de haven van Enkhuizen.

Het ging mis toen de man op een boot wilde stappen. De drenkeling kon vervolgens niet zelf weer op het droge klimmen, gezien de hoogte van de steiger. Toen de brandweer het slachtoffer uit het water had gehaald, is hij per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis in Hoorn. (NHD)