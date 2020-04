Bilbao (Spanje) – Basken zijn een ondernemend volkje. Of het nu in het verre verleden om de walvisjacht ging, een paar jaar terug om de onafhankelijkheid of juist in dit onzekere tijdsgewricht toch om de keus voor het avontuur. Op de wal, wel te verstaan.

Iñaki Gomez ging het experiment aan om van een Optimist een leuk zeilwagentje te maken. Tja, je moet wat als het je verboden wordt het water op te gaan… Toch lekker gezeild vandaag! (Nauticlink)